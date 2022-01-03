Победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин рассказал об имени новорожденной дочери и умилил фото с малышкой.

Роман Сасанчин на днях стал отцом, пишет Politeka.net. Первая дочь артиста родилась в браке с красоткой-Иванной.

Родители очень рады появлению девочки, и в своих Инстаграмах рассказывают о ней, а также показывают фото.

В недавних постах Роман Сасанчин рассказал о выписке из роддома.

"2 января мы готовимся к выписке из роддома 👨🏻‍🍼

Оставляю вам фото из архива. Скоро вас ждут невероятные фото вместе с Элизабет 😍", - написал счастливый отец.

Примечательно, что родители дали девочке необычное имя, которое будет в ее паспорте, а назвали ребенка Елизавета.

Также артист умилил фото с ручкой новорожденной.

"Ты самое дорогое, что у меня есть❤️", - написал Роман Сасанчин.

"Как это мило", "Всего Вам лучшего 😍 Вы прекрасная пара ❤️", "Маненькие ручонки 😍😢❤️", "Самая важная ручка в жизни! ❤️❤️❤️", "Боже, какая нежность!!! Счастье вашей семье!!!", "Очень красивый поздравляю с пополнением пусть растет здоровенькая малышка и радует вас ❤️", - написали пользователи Сети.

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