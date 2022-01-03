Роман Сасанчин на днях стал отцом, пишет Politeka.net. Первая дочь артиста родилась в браке с красоткой-Иванной.
Родители очень рады появлению девочки, и в своих Инстаграмах рассказывают о ней, а также показывают фото.
В недавних постах Роман Сасанчин рассказал о выписке из роддома.
"2 января мы готовимся к выписке из роддома 👨🏻🍼
Оставляю вам фото из архива. Скоро вас ждут невероятные фото вместе с Элизабет 😍", - написал счастливый отец.
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Примечательно, что родители дали девочке необычное имя, которое будет в ее паспорте, а назвали ребенка Елизавета.
Также артист умилил фото с ручкой новорожденной.
"Ты самое дорогое, что у меня есть❤️", - написал Роман Сасанчин.
"Как это мило", "Всего Вам лучшего 😍 Вы прекрасная пара ❤️", "Маненькие ручонки 😍😢❤️", "Самая важная ручка в жизни! ❤️❤️❤️", "Боже, какая нежность!!! Счастье вашей семье!!!", "Очень красивый поздравляю с пополнением пусть растет здоровенькая малышка и радует вас ❤️", - написали пользователи Сети.
Напомним, что 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин после тяжелых родов жены обратился за помощью
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