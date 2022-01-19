Илона Гвоздева занимается танцами с ранних лет, передает Politeka.net. Благодаря занятиям у артистки отличные фигура и пластика.
Хореограф не потеряла отличные данные даже после двух беременностей. Известно, что красотка более 10 лет вместе с бизнесменом Иваном Хомячуком, и они воспитывают дочь Валерию и сына Доминика.
Илона Гвоздева активно ведет страницу в Инстаграм, где делится семейными кадрами и теплыми пожеланиями из Грузии. В одном из последних постов хореограф появилась в белом свитере и с повязкой на голове.
"С Крещением всех нас. Пусть наши мысли будут чисты и наши намерения будут полны добра и любви. Берегите своих близких и радуйтесь каждому новому дню☝️", - написала артистка, которая сейчас болеет коронавирусом.
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Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.
" ❤️супер", "Спасибо красавица очаровательная", "Спасибо Илона, вас тоже с Праздником ❤️❤️❤️", "Илона с Праздником Вас!", "С праздником😇", - написали пользователи Сети.
Отметим, Илона Гвоздева вызвала скандал, назвав представителей ЛГБТ больными.
Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась редким уединением с мужем
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева, уехавшая из Украины, похвасталась результатами за границей