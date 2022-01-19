Известная украинская певица Тина Кароль стала все чаще менять образы для привлечения внимания, поэтому в Инстаграм часто появляются новые фото с различных мероприятий.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Тина Кароль показывает свои модные образы довольно регулярно и намного чаще, чем ранее. Теперь звезда также часто принимает участие в разных фотосессиях, поэтому не скрывает, что ей нравятся трендовые наряды.

В этот раз поклонники решили сравнить сразу несколько образов Кароль в синих оттенках, которые им запомнились больше всего. Поскольку звезда делает акцент на чем-то одном, за грани приличий она не переходила.

Скромные вырезы, сеточка или даже наряд из тонкой ткани все равно скрыли лишнее.

«Цвет Синий💙 Какой образ в синем вам нравится больше всего?👇» - сказано в подписи.

«Первый нравится 🔥; Все нравятся😍, но первый просто обожаю 🤤🔥; 1 и 4 просто огонь а так все хорошо сидят; Все шикарны❤️‍🔥; Прекрасна во всех 💙; 1 and 2 😘; 1,4 😍; 2 ,3🔥; все суперские».

Причем довольно часто исполнительница стала следовать трендам и повторять разные челленджи, которые устраивают в сети. В этот раз она решила наглядно показать два своих «я». С одной стороны Кароль позировала в удобной и простой одежде – в кофте и джинсах, распустив локоны.

А с другой, по ту сторону отражения в зеркале, позировала уже «новая» Тина – в черном элегантном платье без принтов. Причем артистка также устроила довольно соблазнительные танцы.

Напомним, что Тина Кароль засветилась от счастья рядом с грузинским красавцем: "Дан Балан уже не тот".

Также Politeka писала, что Кароль в платье с разрезом впечатлила ярким видом: "Тина и Анри, вы великолепны".

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль игриво покрутилась перед зеркалом: "Задела все струны души".