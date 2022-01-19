Светлана Лобода отправилась в теплые края, где решила полюбоваться океаном и расслабиться после концертов, съемок и разных выступлений, сообщает Politeka.net.
В новом видео звезда показала, как наслаждается романтической обстановкой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Певица легла на кровать, на которой выложили лепестки роз в форме сердца. Артистка поиграла розой в руке, принимала красивые позы, демонстрируя идеальную фигуру.
За час публикация собрала более 14 тысяч просмотров и много комментариев.
"Счастливая 😍 отдыхайте,Светочка , скоро будем брать стадион ☺️", "Прекрасная 😍🔥❤️😍🔥❤️😍🔥❤️", "Кайфовая❤️🔥😍👏", "Вы такая счастливая❤️ Очень красивая!😍", "Светочка,лучшая😍", "
Любовь любовная😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌹❤️", "кое-кому повезло 🥵🥰😃😂", "Такая счастливая 🦋Сразу улыбка появляется, глядя на Вас 🥰", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Светлана Лобода скрывает свою личную жизнь. Известно, что певица сама воспитывает двоих дочерей, Еву и Тильду. И имя отца младшей - звезда скрывает.
Напомним, Лобода показала, как младшая дочь относится к ней и сестре
Как сообщала Politeka, гастролирующая по России Лобода получила награду в Украине и готовится лететь в Минск
Также Politeka писала, Лобода показала фигуру в купальнике со всех сторон, вызвав вопросы