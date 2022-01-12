Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников жаркими кадрами. Лобода давно не живет в Украине, и в основном выступает в России. Тем не менее в прошлом году певица снова изъявила желание выступать на родине и пообещала в будущем организовывать новый выступления в украинских городах.

Сейчас же Лобода отправилась отдыхать в экзотическую страну. Она опубликовала новые фото, сделанные на фоне пальм с гамаком и океана.

На снимках певица позировала в эффектном купальнике-бикини с многочисленными завязками. В нем она смогла продемонстрировать накачанный пресс и аппетитные формы.

«Первые дни я просто дышала океаном. после начала читать сценарий. Сегодня занимаюсь музыкой, делаю аранжировки по скайпу на новое шоу, первый концерт которого состоится 12 февраля в Минск Арена. ну и сделала пару фото. не могу же я пропустить такое дело», - рассказала Лобода о своем отдыхе.

Ее поклонники не смогли сдержаться.

«Светлана, вы всегда очаровательны! Ждём скорой встречи!», «Тропикано-женщина», «Шикарная фигура, Света», «Какая худая», «Потрясающая фигура.... Света молодец!», «Пупсик», «А почему ноги иксом?», «Просто попу прицепила, от того и ноги не соответствуют, уже не первый раз замечаю», «А зачем вообще нужны стринги,когда зад весь напоказ», - пишут люди.

Напомним, Лобода впечатлила видом в блестящем мини и ботфортах.

Как сообщала Politeka, Лобода высказалась о своем номере для украинцев, который вызвал смешанную реакцию.

Также Politeka писала, что Лобода на отдыхе показала, как повзрослела ее старшая дочь.