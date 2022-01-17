Светлана Лобода, которая не так давно вернулась в Украину после долгих лет работы в России, поделилась своими планами на ближайшее будущее.

Как пишет Politeka.net, известная певица опубликовала новый пост в своем Инстаграм. В нем Лобода обрадовала поклонников новостью о выпуске режиссерской версии ее концерта «SUPERSTARShow».

«Такой красивый концерт, я так сильно его люблю. Такое счастье, что теперь он есть в доступе и его можно пересматривать бесконечно», - написала знаменитость.

Кроме того, Лобода сообщила, что сейчас вплотную занялась подготовкой к премьере своего нового концертного шоу. Певица представит его уже в следующем месяце в Минске.

«Я уже во всю готовлюсь к премьере своего Нового Концертного Шоу "ВРЕМЯ Lo", первый концерт которого состоится 12 февраля в Минск Арена», - сообщила Лобода.

В посте она поделилась кадрами со своего предыдущего концерта. Поклонники тут же отреагировали:

«Помним какие испытали мурашки, когда весь зал окутан был многотысячными огнями!», «Слов нет! Вот сижу, работая на удаленке...и кайфую...мурашки по телу», «Это было незабываемо», «Команде операторов отдельные сердечки», «Это очень красиво», - пишут люди.

Отметим, что до этого Лобода долгие годы выступала в России, однако в конце прошлого года певица вернулась в Украину и вскоре получила премию «Музична платформа». Это решение возмутило многих украинцев.

Напомним, Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо.

Как сообщала Politeka, мама Светланы Лободы засветила кадры совместного отдыха.

Также Politeka писала, что Лобода в крохотном купальнике разлеглась перед камерой, вызвав гнев.