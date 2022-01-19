Как передает Politeka.net, знаменитая российская певица Алла Пугачева, свежее фото которой вызвало значительный ажиотаж в Сети прокомментировала кадр.
На фото Алла Пугачева запечатлена с сияющими тенями на глазах, румянами на щеках и коричневой помадой. Волосы артистка оставила растрепанными. Кадра активно комментировали в Сети.
Теперь на фан-странице, посвященной артистке, появилось видео, в котором Пугачева объяснила, как сделала нашумевшую фотографию.
«Да я повернулась посмотреть, как помада у меня там… Ну ничего, ну что делать», - сказала Примадонна.
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В ролике Алла Пугачева запечатлена в сдержанном черном аутфите со шляпкой на голове.
«Главное правдиво и с улыбкой», «Супер Алла... супер шляпка!», «На фотографии ненадо , посмотреть , главное у человека душа добрая , Алла, очень красивая, очень душевная , добрая обожаю её», «Алла молодеет на глазах», «Не отношусь к фанатам АП, но тут встану на её защиту. Что Вы все высматриваете? Фото как фото. У всех бывают неудачные снимки. Что это так раздувать? Все, прям, красавицы писание и мастера фотосъемки», - пишут в комментариях.
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