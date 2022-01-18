Українська виконавиця Слава Камінська відома завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

слава Камінська

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Слава Камінська після новорічних свят Покотила відпочивати в Занзібар. На кадрі Камінська похвалилася ідеальною фігурою в блакитному купальнику на тлі берега Індійського океану.

"Щаслива перезавантажитися перед важливими запусками💙 цей рік буде🔥
Перший сольний альбом ... неймовірно, але факт. Хто б міг подумати про це ще 2 роки тому...", - розповіла Слава Камінська.

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Шанувальники завалили співачку приємними коментарями: "Ні, ну ви на неї подивіться!😂 краса-то яка", "Вау", "Прекрасна", "Не, ну вогонь же", "Бомба", "Які блакитні очі", "Ух яка мама", "Славочка ви як завжди прекрасні", "Та прям вогонь мама, я б одружився!".

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