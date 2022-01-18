Українська виконавиця Слава Камінська відома завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Слава Камінська після новорічних свят Покотила відпочивати в Занзібар. На кадрі Камінська похвалилася ідеальною фігурою в блакитному купальнику на тлі берега Індійського океану.

"Щаслива перезавантажитися перед важливими запусками💙 цей рік буде🔥

Перший сольний альбом ... неймовірно, але факт. Хто б міг подумати про це ще 2 роки тому...", - розповіла Слава Камінська.

Шанувальники завалили співачку приємними коментарями: "Ні, ну ви на неї подивіться!😂 краса-то яка", "Вау", "Прекрасна", "Не, ну вогонь же", "Бомба", "Які блакитні очі", "Ух яка мама", "Славочка ви як завжди прекрасні", "Та прям вогонь мама, я б одружився!".

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