45-річна Кравець нещодавно дала інтерв'ю Маші Єфросиніній у програмі "Іспит", в якій розговорилася про життя, кар'єру та сім'ю. Філософія Олени настільки вразила українців своєю глибиною: зірка отримала безліч позитивних відгуків. Саме тому вона вирішила створити канал в Telegram, щоб ще більше ділитися з публікою подіями зі свого життя і різними переживаниями.

"Привіт) Вибачте, хвилююся..., - йдеться в першому повідомленні Кравець, - цей канал я створила одного разу в січневу ніч, надихнувшись абсолютно несподіваною кількістю теплих слів і відгуків на адресу нашої розмови з Машею Єфросиніною. Враховуючи, що в інших своїх соцмережах я зазвичай досить пасивна, мене чекає хвилюючий новий досвід... 🤦‍♀️ ️Але я готова і хочу! Спробую «вийти з тіні»😎, щоб ділитися з вами всім, що мене цікавить, дивує, надихає, змушує задуматися і просто радує: люди, діти, ідеї, література, кіно, музика, їжа, освіта, медитація, психологія, здоров'я, краса, відносини, чудеса і взагалі життя, як воно є...".

Зірка "Квартал 95" додала, що збирається "писати, читати, записувати аудіо, міркувати і трошки жартувати" у своєму каналі.

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