Зірка "Квартал 95", актриса Олена Кравець похвалилася зовнішністю після невеликих змін - зірка зізналася, як їй відразу стало легко і порадувала своєю посмішкою.

Олена Кравець минулого року здивувала всіх в новому образі - зірка коротко підстриглася, але ж раніше довго носила каре, пише Politeka.net. Тоді актриса зізналася, що їй захотілося змін в той період.

Через майже рік артистка вирішила нічого не міняти й лише "освіжила" свій образ, трохи змінивши довжину. Красуня записала відео, на якому дарувала свою красиву посмішку, і хвалилася стильною укладкою (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Легко️ позувати, коли легко голові:) коли твоя стрижка і є сама ти... спасибі... 😍", - написала Олена Кравець.

За годину публікація зібрала понад 6000 переглядів і багато коментарів.

"Wow🔥🔥🔥", "клаааассна 💫💫💫", "Кайф❤️👍🏼👌🏼", "Сяєте! 😍 ✨ ", "Лєно, а як так виходить, роки йдуть, а ти молодієш? Я хочу нагадати що я молодша! 😂 😂 ", "Ух, яскравіше сонця 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Круто, дуже!!!🔥 🔥 🔥 Браво майстру👏 👏 👏", "богиняяяяяяяяя", - написали користувачі Мережі.

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