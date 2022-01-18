Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, 45-річна артистка Олена Кравець разом зі своєю старшою донькою Марією прийшла на допрем'єрний показ серіалу «Дикі» виробництва Студії «Квартал 95». У головних ролях знялися Ельдар Кабіров, Дарина Петрожицька і Руслан Ханумак. Останній виступає режисером і одним зі сценаристів серіалу.

Олена Кравець з Машею позували перед камерами разом з акторами і творцями серіалу.

"Зірки вечора і їх віддані фанати в особі мене і моєї @maarriill", - підписала кадри зірка "Кварталу 95».

Маша Кравець прийшла на показ фільму в брючному костюмі оверсайз, а ось її зездная мама віддала перевагу сукні.

Як відомо, Маша Кравець вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена сама попросила дочку з'їхати, адже після народження двійнят в будинку виявилося мало місця.

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