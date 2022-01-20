Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга Мартыновская поделилась кадрами из спортзала. Она поздравила поклонников с праздниками и призналась, что в этом году отказалась от купания из-за плохого самочувствия. Однако это не помешало звезде «Мастер Шеф» пойти на тренировку. Как известно, Мартыновская регулярно тренируется, чтобы поддерживать себя в отменной форме. Это помогает ей выглядеть превосходно, что она и продемонстрировала в сторис.
«Кстати, всех с праздником Крещения. Там за окном, смотрю, люди купаются. А я в этом году пасую, потому что не очень хорошо себя чувствую. Но, купаюсь в собственном соку, так сказать. В поту», - пошутила Мартыновская.
Как известно, Ольга Мартыновская была победительницей «Мастер Шеф», после чего ее пригласили стать судьей шоу.
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