Российская певица Алла Пугачева обескуражила свежим фото, на котором показала свой новый образ - звезда отказалась от привычных балахонов в пользу узких брюк, и, по мнению пользователей, зря.

Так, 72-летняя Пугачева опубликовала фото, взбудоравжевшее публику, у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Примадонна появилась в кадре не одна, а под ручку с молодым высоким блондином. Певица была во всем темном: узких штанах, реглане и курточке с расклешенными рукавами и мехом. Украсили образ объемная шляпка, стильная небольшая сумочка и ботинки на массивном каблуке.

"Доброе утро, кто просил полный образ?🥰", - подписала кадр Пугачева.

Пользователи тут же кинулись обсуждать увиденное. Среди многочисленных комплиментов нашлись комментарии с беспокойством насчет сильной худобы артистки. Впрочем, как предполагают фанаты, возможно, все дело в неудачно подобранном наряде.

"А я восхищаюсь, молодец, смогла сбросить вес! Я мечтаю, но никак не получается!"

"Можно не одеваться - и в халате хороша!!!🔥"

"очень худенькая, ☹ здорова ли?"

"Надо юбки! Обьёмные. Чтобы была пропорция! Разве это не очевидно! А.Б, ну сами посмотрите. Но ноги уже не те у вас. Они слишком худы для вашего тела головы..."

"Очень уже видна худоба!"

"Не красиво быть такой худой, не пропорционально"

"Это не здоровая худоба, да и возрастные люди плохо смотрятся сильно похудевшими, куда старческую кожу дели!? Прищепками зацепили, но все ж должно быть в меру! Да похудела, молодец, ей нравится, да и ладно, но что ж все на обсуждение!?"

"Пропорций у А.Б. никогда и не было, потому и носила балахоны, скрывала животик и куски на спине, а теперь как головастик стоит"

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