Блогер Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, похвасталась шикарным подарком, который привезла с собой из Карпат.

Как известно, Репяхова с маленьким сыном и мужем, который вдвое ее старше, провела новогодние каникулы на горно-лыжном курорте страны Буковеле. Девушка не могла уехать, чтобы не порадовать себя обновками. В своих "сториз" в Инстаграм Катя показала, как примеряет несколько платьев-вышиванок - одно из них любящий муж ей подарил, передает Politeka.net.

"Прежде чем уехать, мы зашли в магазин эксклюзивной вышивки возле отеля😍 Я очень хочу себе платье, - сообщила жена Павлика, - Просто вау, скажите?"

Репяхова покрасовалась в темно-зеленом платье с красной вышивкой, которое, в итоге, ей и досталось.

"Мужу это понравилось. Он мне его дарит", - заявила она.

Тем не менее, самой Кате больше понравился другой наряд - черный с нежно-розовым орнаментом. К сожалению, платье оказалось великовато, но жена Павлика придумала решение.

"Мне это очень. Но оно большое. Думаю пошить такое по своим меркам, - сообщила девушка, - Просто влюбилась в это платье❤️".

Не останутся без подарков и Павлик с сыном.

"И еще нам пошьют фэмили-лук, мужу и Мишутке", - добавила Репяхова.

Напомним, Репяхова призналась, где сейчас живет с Виктором Павликом, у которого квартирный спор с бывшей: "Не секрет..."

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