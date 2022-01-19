Популярная украинская певица Оля Полякова, которая на днях отпраздновала свое 38-летие, записала обращение.

Как пишет Politeka.net, певица Оля Полякова, которая на днях отпраздновала 38-й день рождения, заинтриговала новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Оля Полякова записала сторис в гримерке, пока над ее прической работала стилист.

«Итак, всем привет, дорогие мои. Мы сегодня снимаем клип на песню… Какую! Угадайте!» - обратилась Оля Полякова к поклонникам.

Отметим, на шее у певицы красовался крестик с изумрудами. Ранее артистка похвасталась, что такой подарок она получила от своей старшей дочери Маши.

По случаю своего дня рождения Оля Полякова закатила вечеринку в одном из ресторанов Киева. Певица праздновала вместе с телеведущей Машей Ефросининой, певицей Дашей Астафьевой, фэшн-фотографом Соней Плакидюк, телеведущей Лесей Никитюк, Катей Осадчей и ее мужей Юрием Горбуновым, Андре Таном, Алексем Сухановым и другими.

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