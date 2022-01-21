Известная телеведущая Леся Никитюк приехала к своей маме в Хмельницкий и показала, как она устроила модный показ дома.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой. Также, недавно стало известно, что Никитюк станет ведущей нового реалити-шоу "Пара на миллион".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк показала свою маму, которую называет "Мама Кэт". Мама Никитюк, покрутившись перед камерой дочери, устроила модный показ в новом белом костюме прямо дома.

"Да ты что! Какая женщина! Моя лебидочка! Боже, какой костюмчик, бомба! Да, мама, будет дэнс", — оценила вид мамы Леся Никитюк.

Напомним, Никитюк родом из города Хмельницкий, где до сих пор живет её мама.

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