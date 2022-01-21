Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая прославилась по роли "Роксоланы", показала новый образ рядом с Тиной Кароль.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Как известно, Ольга Сумская уже более 25 лет вместе со своим мужем Виталием Борисюком.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская сидит у стилиста, который ей делает шикарную прическу. Далее в Сториз актриса хвастается конечным результат.

"Ой, что сейчас будет, друзья. Уже скоро на телеканале "Україна".", — рассказала Ольга Сумская.

Также, Ольга Сумская показала кадр с известной певицей Тиной Кароль, которая предстала перед камерой в полуоткрытом наряде из черного топа и черных брюках.

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