Відома співачка, головна героїня "Холостячки" Злата Огневич розповіла про свій досвід відпочинку в Африці, засвітившись з місцевими жителями.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич вже не перший тиждень відпочиває в Африці. В Instagram вона вирішила розповісти про свої пригоди. На одному з фото зірка засвітилася з двома молодими африканцями.

"Африка - друга локація після Таїланду, яка мене настільки захопила, що хочеться повернутися і побачити більше. Вона вабить загадкою і своєю багатою культурою", - зазначила Злата Огневич.

За словами співачки, політ обійдеться приблизно в 900 доларів, а ось ціна проживання залежить від бюджету. Можна вкластися приблизно в 800 доларів за 10 ночей.

Співачка зазначила, що в питанні малярії покладалася на удачу. Вона порадила туристам не приймати ліки від малярії з метою профілактики.

"Тести і всі ліки від малярії є в місцевих аптеках і вони не коштують всіх грошей світу. Загалом, ризик мінімальний, в тому числі і ризик підхопити жовту лихоманку", - додала вона.

За словами співачки, в Африці дуже дешева їжа. Манго можна купити за 0,5 долара, а ось сафарі обійдеться приблизно 1000 доларів.



В коментарях Златі Огневич залишили масу приємних слів.

"Як тобі пасує Африка", "Ой, як гарно", "Злата вау!", "Ви, прекрасна!", "Холостяки на задньому плані", - пишуть користувачі Мережі.

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