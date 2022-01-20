Известная певица и жена продюсера Потапа - Настя Каменских устроила танцы в купальнике, после чего её заподозрили в беременности.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Потап вместе со своей женой Настей Каменских укатили отдыхать. На кадрах Каменских танцует перед камерой в белом купальнике, демонстрируя свои формы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментариях под публикацией пользователи сети заподозрили, что Настя Каменских может быть беременна: "Беременная 🤗загадочное настроение округлившийся животик...😮или мне самой это кажется??".

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