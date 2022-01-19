Как пишет Politeka.net, Каменских является популярной украинской певицей. Сейчас Настя отдыхает вместе с Потапом в Мексике, откуда радует украинцев эффектными фото и видео. В этот раз певица опубликовала видео танцев в своем Инстаграм, впечатлив движениями.
На видео Настя Каменских была в мини-купальнике и рубашке, которую завязала на животике. Звезда пустилась в пляс, изумляя своими талантами.
"Настроение : танцевать", - написала Настя.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
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"Красотка хорошего отдыха ты хорошо танцуешь", "Просто заряжает позитивом", "Какая же прелестная", "Когда-то я лежал на твоём плече.... Ничего личного", "Настя умница", "Неотразимо позитивная", "Как песня называется?", "Куколка, класс".
Напомним, Каменских, Дорофеева, Сумская и другие звезды показали свои сумочки, понравились не все
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