Певица Настя Каменских показала свои танцевальные умения, пустившись в пляс на пляже Мексики.

Как пишет Politeka.net, Каменских является популярной украинской певицей. Сейчас Настя отдыхает вместе с Потапом в Мексике, откуда радует украинцев эффектными фото и видео. В этот раз певица опубликовала видео танцев в своем Инстаграм, впечатлив движениями.

На видео Настя Каменских была в мини-купальнике и рубашке, которую завязала на животике. Звезда пустилась в пляс, изумляя своими талантами.

"Настроение : танцевать", - написала Настя.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Красотка хорошего отдыха ты хорошо танцуешь", "Просто заряжает позитивом", "Какая же прелестная", "Когда-то я лежал на твоём плече.... Ничего личного", "Настя умница", "Неотразимо позитивная", "Как песня называется?", "Куколка, класс".

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