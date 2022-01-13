Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло Хома оголосили про розлучення в 2021 році. Тепер починаюча співачка SLAVIA активно займається творчістю і веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото зірка з'явилася в купальнику, стильних окулярах і пов'язці на голові. Образ Ярослава доповнила прозорою блузою, яка все просвічувала.
"Океан бомбисимо! Колір-космос. Це те, за чим я сюди прилетіла
Вітряки, каяки, катамарани-спробувала все, що було на нашому пляжі
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Репяхова розповіла про біду, яка трапилася з нею та її сином на відпочинку: "Хоч тато наш тримається"
"Майстер Шеф" Мартиновська, якій пророкують роман з Ярославським, пожартувала над своїм вибором чоловіків: "Вова не образиться?"
Аварія забрала життя бійців АТО: "Їхали на похорон, але так і не доїхали"
Обірвалося життя знаменитого актора, сім'я розчавлена горем: "Він був для нас всім"
Продовження слід…
Зі Старим Новим роком!",- написала Ярослава.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Красуня! Ти хоч не сама там? А то викраде ще таку красу", "Русалка", "Океан любові", "неймовірна краса", " найщасливіша. Нехай весь світ почекає", "Ой, а на Куби бомбічний", "Краса в красі".
Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо Slavia в ефектному купальнику показала, що втратив артист
Також Politeka повідомляла, що Slavia похвалилася, в якій розкоші відпочиває після розлучення з Dzidzio
А ще Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо засвітилася в елітному ресторані і заговорила, з ким зустріне Новий Рік