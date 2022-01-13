Співачка SLAVIA( Ярослава), яка була одружена з Дзідзьо (Михайлом Хомою), показала, як насолоджується відпочинком на Кубі.

Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло Хома оголосили про розлучення в 2021 році. Тепер починаюча співачка SLAVIA активно займається творчістю і веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото зірка з'явилася в купальнику, стильних окулярах і пов'язці на голові. Образ Ярослава доповнила прозорою блузою, яка все просвічувала.

"Океан бомбисимо! Колір-космос. Це те, за чим я сюди прилетіла

Вітряки, каяки, катамарани-спробувала все, що було на нашому пляжі

Продовження слід…

Зі Старим Новим роком!",- написала Ярослава.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красуня! Ти хоч не сама там? А то викраде ще таку красу", "Русалка", "Океан любові", "неймовірна краса", " найщасливіша. Нехай весь світ почекає", "Ой, а на Куби бомбічний", "Краса в красі".

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