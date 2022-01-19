Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна Богдан опубликовала фото, которое вызвало ажиотаж в сети. Как известно, после проекта девушка сумела сохранить отношения с героем «Холостяка» Михаилом Заливако. В сети парочка демонстрирует неподдельные чувства, много путешествует и наслаждается обществом друг друга.

Но свежие кадры заставили поклонников пары понервничать. На фото Анна прижалась к молодому красавцу. Подпись под фото тоже была двусмысленная.

«Этот молодой человек пригласил меня на вкусный ужин. Давно не виделись», - подписала фото Богдан.

Стоит отметить, что Анна не сказала, кем приходится ей молодой человек и не стала отмечать его на фото. Судя по всему, парочка была в каком-то заведении, поскольку в руках у парня был бокал с коктейлем.

Как известно, Анна Богдан – бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

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