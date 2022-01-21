Модель Ким Кардашьян, начавшая жить без мужа после долгих лет, решила показать несколько ярких образов из новой коллекции.

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян стала популярной в социальной сети Инстаграм довольно давно, поэтому нередко она выставляет на публику довольно интригующие кадры. В этот раз она показала серию новых нарядов, которые готова презентовать в рамках выхода своей новой коллекции.

«Я так рада поделиться второй итерацией моего сотрудничества с jeffleatham. Три наших новейших образа посвящены Дню святого Валентина, но с декадентским оттенком. Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтических цветов до теплых. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете эти новые образы!» - пишет Ким под довольно соблазнительными фото.

Демонстрация фигуры прошла успешно – поклонники засыпали Кардашьян комплиментами:

«Так взволнован нашей второй коллекцией, всем она понравится!!!🤍🤍; Иисус милосердный, как красиво; просто сплошная любовь 🌼; Сегодня мой день рождения✨% Так жарко💫; Платье 🙌🔥; не могу поверить❤️; Сегодня моё рождение🥳; Куда такая тонкая талия?; что-то нереальное; Замечательные фото ❤; разведенная уже на охоте», - пишут в сети.

Ким Кардашьян является популярной зарубежной моделью, которая прославилась благодаря реалити-шоу "С Кардашьянами". После этого звезда снялась во многих проектах, стала бизнесвумен, а также прославилась в Инстаграм, где за ней следят сотни миллионов фанатов.

На новом фото в Инстаграм Ким появилась в миниатюрном купальнике. Звезда наслаждалась солнышком и впечатляя своими формами.

"Пляжное пати", - написала Ким под фотографиями.

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