Як повідомляє Politeka.net, 14-річний Артем Фесько, який родом із селища Попільня, Житомирської області, став переможцем нового сезону талант-шоу "Україна має талант", підкоривши публіку своїм незвичним оперним голосом. Головний приз за перемогу в шоу — 250 тис.грн. хлопець має намір витратити на розвиток свого таланту.
У своєму Instagram Артем Фесько поділився з шанувальниками новою фотографією.
На знімку Артем Фесько позував біля святково прикрашеної ялинки.
Юний артист, популярність якого після перемоги в "Україна має талант" різко зросла, зібрав масу компліментів.
"Класні шкарпетки», «Краш», «Дуже красивий», «Файний», "топовий", - пишуть у коментарях.
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Артем Фесько раніше розповідав, що вважає своїм покликанням оперний спів, але і не виключає, що коли-небудь зможе з'явитися на естрадній сцені.
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