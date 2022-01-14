Артем Фесько, який виграв новий сезон шоу "Україна має талант", поділився з шанувальниками новим знімком.

Як повідомляє Politeka.net, 14-річний Артем Фесько, який родом із селища Попільня, Житомирської області, став переможцем нового сезону талант-шоу "Україна має талант", підкоривши публіку своїм незвичним оперним голосом. Головний приз за перемогу в шоу — 250 тис.грн. хлопець має намір витратити на розвиток свого таланту.

У своєму Instagram Артем Фесько поділився з шанувальниками новою фотографією.

На знімку Артем Фесько позував біля святково прикрашеної ялинки.

Юний артист, популярність якого після перемоги в "Україна має талант" різко зросла, зібрав масу компліментів.

"Класні шкарпетки», «Краш», «Дуже красивий», «Файний», "топовий", - пишуть у коментарях.

Артем Фесько раніше розповідав, що вважає своїм покликанням оперний спів, але і не виключає, що коли-небудь зможе з'явитися на естрадній сцені.

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