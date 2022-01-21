20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер пошла на рискованный шаг, выполняя одно из заданий своего жениха, блогера Александра Волошина.

У Анны Тринчер аудитория в несколько миллионов в Инстаграм и Тик Ток, пишет Politeka.net. Звезда много рассказывает о своей жизни в соцсетях, и поднимает просмотры за счет интригующих записей и скандальных выходок.

Недавно артистка рассказала, как перенесла операцию по увеличению груди, а в этот раз решила принять вызов от своего жениха Александра Волошина, покупавшись в ванне со змеями.

Об этом певица рассказала в сторис, опубликовав фото в мокрых шортах.

"Доброе утро, блин... Я выполнила первое задание батла", - написала блогерша.

В другом стори Анна Тринчер раскрыла некоторые детали: "Вчера Саша мне дал первое задание батла: "Принять ванную с огромными змеями".

На видео девушка кричала и даже хотела уйти, чтобы не проходитьь испытания.

"Вы меня реально хотите до инфаркта довести", - обратилась она к жениху.

В итоге звезда таки села в ванну с водой, куда положили змей.

Анна Тринчер нервничала, и видно, что сильно переживала, когда те начали по ней ползать.

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