У Анны Тринчер аудитория в несколько миллионов в Инстаграм и Тик Ток, пишет Politeka.net. Звезда много рассказывает о своей жизни в соцсетях, и поднимает просмотры за счет интригующих записей и скандальных выходок.
Недавно артистка рассказала, как перенесла операцию по увеличению груди, а в этот раз решила принять вызов от своего жениха Александра Волошина, покупавшись в ванне со змеями.
Об этом певица рассказала в сторис, опубликовав фото в мокрых шортах.
"Доброе утро, блин... Я выполнила первое задание батла", - написала блогерша.
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В другом стори Анна Тринчер раскрыла некоторые детали: "Вчера Саша мне дал первое задание батла: "Принять ванную с огромными змеями".
На видео девушка кричала и даже хотела уйти, чтобы не проходитьь испытания.
"Вы меня реально хотите до инфаркта довести", - обратилась она к жениху.
В итоге звезда таки села в ванну с водой, куда положили змей.
Анна Тринчер нервничала, и видно, что сильно переживала, когда те начали по ней ползать.
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