Популярна українська актриса і телеведуча, зірка "Квартал 95" Олена Кравець показала, з ким ходить на шопінг, і як підбирає собі одяг.

Як передає Politeka.net, в Instagram Олена Кравець опублікувала серію сторіс з різних магазинів і примірочних. Разом з нею була її подруга стиліст, яка давала їй слушні поради.

"Добре ходити на шопінг з подружкою. Яка, до того ж, професійний стиліст", - зазначила Кравець.

Жінки весело проводили час в магазинах і багато сміялися.

«Ми взагалі прийшли на знижки. Іноді шукаємо на зйомки якісь наряди. Але взагалі зараз душа просить весни», - поспішила виправдатися Кравець.

"Ні, ми взагалі зирінгом займаємося", - додала її подружка.

Пізніше Кравець вирішила приміряти ефектну фіолетову шубу, в якій навіть влаштувала дефіле по магазину. Втім, купувати її актриса не стала. Замість цього вона взяла в примірочну рожеве пальто.

"А що ви думаєте, публічні люди не люблять скидони? Вони їх обожнюють", - пожартувала зірка.

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