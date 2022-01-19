Як передає Politeka.net, в Instagram Олена Кравець опублікувала серію сторіс з різних магазинів і примірочних. Разом з нею була її подруга стиліст, яка давала їй слушні поради.
"Добре ходити на шопінг з подружкою. Яка, до того ж, професійний стиліст", - зазначила Кравець.
Жінки весело проводили час в магазинах і багато сміялися.
«Ми взагалі прийшли на знижки. Іноді шукаємо на зйомки якісь наряди. Але взагалі зараз душа просить весни», - поспішила виправдатися Кравець.
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"Ні, ми взагалі зирінгом займаємося", - додала її подружка.
Пізніше Кравець вирішила приміряти ефектну фіолетову шубу, в якій навіть влаштувала дефіле по магазину. Втім, купувати її актриса не стала. Замість цього вона взяла в примірочну рожеве пальто.
"А що ви думаєте, публічні люди не люблять скидони? Вони їх обожнюють", - пожартувала зірка.
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