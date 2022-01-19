Олена Кравець з " Квартал 95 "з 18-річною дочкою Машею з'явилися на прем'єрі комедії" Дикі", вразивши виглядом.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець - успішна українська актриса і зірка шоу "Квартал 95". Артистка народила трьох дітей-Машу, якій вже 18, а також двійнят Катерину та Івана. Маша вже не живе кілька років з батьками, знімаючи окремо квартиру. Але на прем'єру комедії" Дикі " Маша і Олена зібралися разом. Дочка Кравець опублікувала спільне фото у себе в Instagram.

На фото Марія була в шкіряному піджаку, з-під якого виднілася біла блуза. Дочка Кравець стояла біля мами, яка була в сукні і сумочкою на плечі. Варто відзначити, що Маша зробила репост фото зі сторінки "Квартал 95".

До цього Маша публікувала фотографію, поділившись влітку. На знімку дочка Кравець тримала склянку з напоєм і була в шкіряній куртці.

"З кожного по фотці з літа", - підтримала челлендж Марія у своєму сторіс Instagram.

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