Как пишет Politeka.net, Ольга Харлан является успешной украинской спортсменкой. Многократная Чемпионка мира по фехтованию на саблях сейчас в отношениях с коллегой Луиджи Самале, итальянским спортсменом и обладателем трех медалей на Олимпийских играх в Токио и Лондоне. Также Харлан была участницей шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал Дмитрий Дикусар. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Хотим ответить на ваши вопросики", - предложила Харлан в сторис поболтать фанатам.
"Когда свадьба?", - спросил один из фанатов.
"Не знаю", - ответила Ольга и добавила фото удивленного Луиджи.
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"Показывай, насколько Джиджи продвинулся в русском", - попросил один из фанатов.
"Я говорю очень хорошо. Как дела? Мне нравится Ольга Харлан", - медленно сказал Самале.
"Продвинулся", - добавила в итоге Оля.
Напомним, чемпионка и экс-партнерша Дикусара Ольга Харлан в тугих лосинах похвасталась результатом
Также Politeka сообщала, что Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками"
А еще Politeka писала, что чемпионка и экс-партнерша Дикусара Харлан слегла и пожаловалась на здоровье