Как пишет Politeka.net, Ольга Харлан является успешной украинской спортсменкой. Многократная Чемпионка мира по фехтованию на саблях сейчас в отношениях с коллегой Луиджи Самале, итальянским спортсменом и обладателем трех медалей на Олимпийских играх в Токио и Лондоне. Также Харлан была участницей шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал Дмитрий Дикусар. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Хотим ответить на ваши вопросики", - предложила Харлан в сторис поболтать фанатам.

"Когда свадьба?", - спросил один из фанатов.

"Не знаю", - ответила Ольга и добавила фото удивленного Луиджи.

"Показывай, насколько Джиджи продвинулся в русском", - попросил один из фанатов.

"Я говорю очень хорошо. Как дела? Мне нравится Ольга Харлан", - медленно сказал Самале.

"Продвинулся", - добавила в итоге Оля.

Напомним, чемпионка и экс-партнерша Дикусара Ольга Харлан в тугих лосинах похвасталась результатом

Также Politeka сообщала, что Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками"

А еще Politeka писала, что чемпионка и экс-партнерша Дикусара Харлан слегла и пожаловалась на здоровье



