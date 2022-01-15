Відома українська співачка Ірина Білик вперше показала журналістам інтер'єр своєї розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне море та розповіла про її переваги.

Як повідомляє Politeka.net, відома 51-річна українська співачка Ірина Білик, яка деякий час тому зізналася, що часто буває в Одесі і навіть там прописана, показала журналістам програми "Мій секрет", яку веде Маша Єфросініна, свою розкішну квартиру біля Чорного моря.

"Запрошую. У мене ніколи не знімали вдома і для мене це трошки хвилююче, але проходьте я вам покажу, як я живу", - сказала Ірина Білик.

Як бачимо, у своїй квартирі Білик облаштувала кухню у білосніжних тонах, яка з’єднана з вітальнею, де є плазмовий телевізор, скляна тумба під ним, а на підлозі стоїть величезний корабель.

Співачка розповіла, що там, де вона живе, обов'язково мають бути її фото та світлини дітей і навіть показала фотографію свого молодшого сина Табріза, яка стояла на тумбі біля телевізора.

Також навпроти великого дивана у вітальні на стіні висить ще один телевізор, а трохи далі біля панорамних вікон стояв довгий скляний стіл.

Окрім цього, біля вікна стояв телескоп, у який співачка розглядає море.

"Коли гуляють гучні компанії, можна роздивитися, хто в якому купальнику", - жартує Ірина.

Також у квартирі є відкритий балкон на якому стоїть маленький диван. Білик зізнається, що влітку любить на ньому загоряти.

Також співачка показала свою спальню із великим двоспальним ліжком, телевізором на стіні та панорамними вікнами.

Раніше Politeka повідомляла, що конфлікт Білик і Вакарчука сплив назовні, на що образилася співачка: "Я вперше про це говорю".

Нагадаємо, що Білик, Зібров, Пономарьов та інші зірки разом звернулися до українців: "І найголовніше...".

Також Politeka писала, що Пономарьов засвітив незвичний інтер'єр розкішної квартири Білик: червоні меблі й дзеркала.