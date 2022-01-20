Відома співачка і артистка Ірина Білик дала життєву пораду щодо стосунків і розповіла, як жити далі після хворобливого розриву.

Як передає Politeka.net, Ірина Білик відома українська співачка. Вона прославилася не тільки завдяки своєму таланту композитора і виконавиці, але також і своєю скандальною поведінкою. Як відомо, нещодавно Ірина Білик офіційно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ірина Білик активно спілкується зі своїми шанувальниками. Співачка вирішила допомогти порадою і розповісти, як жити після того, як від тебе пішов чоловік.

"Зберіться з силами, життя не закінчується, все ще попереду, ваша людина вас обов'язково зустріне. І не метушіться, обміркуйте план нового життя. Я обіцяю вам, що кожен Новий завжди краще попереднього. Удосконалюйтеся і результат не змусить вас довго чекати", - дала пораду Ірина Білик.

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