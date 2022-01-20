Як передає Politeka.net, Ірина Білик відома українська співачка. Вона прославилася не тільки завдяки своєму таланту композитора і виконавиці, але також і своєю скандальною поведінкою. Як відомо, нещодавно Ірина Білик офіційно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим.
Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ірина Білик активно спілкується зі своїми шанувальниками. Співачка вирішила допомогти порадою і розповісти, як жити після того, як від тебе пішов чоловік.
"Зберіться з силами, життя не закінчується, все ще попереду, ваша людина вас обов'язково зустріне. І не метушіться, обміркуйте план нового життя. Я обіцяю вам, що кожен Новий завжди краще попереднього. Удосконалюйтеся і результат не змусить вас довго чекати", - дала пораду Ірина Білик.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
У лікарні сталася трагедія з відомим музикантом: його серце зупинилося в 39 років
Термін дії COVID-сертифікатів скорочено, заява голови МОЗ: "Після вакцинації..."
Залаштунки "Майстер Шеф", Мартиновська показала те, чого не знають глядачі: "Хто доїдає за учасниками..."
"Була дуже позитивною": трагедія обірвала життя української мандрівниці в Словаччині, їй було всього 29
Раніше повідомлялося, Білик розповіла Єфросиніній, що робила зі своїм обличчям і чому її шкодував президент: "Колеги наді мною знущалися"
Також, 51-річна Ірина Білик хвацько осідлала залізного коня і здивувала новими фото: "Крута"
Politeka розповідала, Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі моря: білі меблі та панорамні вікна