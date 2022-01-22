Певица Ирина Билык показала, как выглядела до исправления "молящих" глаз, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ирина Билык недавно призналась, что делала несколько пластических операций. В интервью телеведущей Маше Ефросининой певица рассказала, что исправила свои "молящие глаза", а также нос и сделала подтяжку лица. На новых сторис в Инстаграм Билык показала, как выглядела до операций.

На фото Ирина была с короткой стрижкой, присев у поручней. На снимке можно заметить те самые "молящие глаза", которые один из президентов Украины назвал "грустными".

"Поболтаем?", - предложила Ирина задавать вопросы фанатам в сторис.

"Любите гулять улицами по городам Украины инкогнито, или же концерт-машина-отель?", - спросил фанат.

"Верно заметили, концерт-машина-отель", - ответила Ирина и добавила архивное фото.

Напомним, Билык рассказала Ефросининой, что делала со своим лицом и почему ее жалел президент

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