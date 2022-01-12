Актриса Ксения Мишина, бывшая героиня "Холостячка-1" и судья шоу "Україна має талант", показала, от прибывания с кем получает настоящее наслаждение.

Ксения Мишина в прошлом году объявила о расставании с победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом, пишет Politeka.net. Пара не рассказывает причину такого решения, хотя известно, что мужчина много раз пытался вернуть любимую.

Сейчас в Сети ходят слухи, что на самом деле пара не рассталась, а просто тайно встречается, но подтверждений этому нет.

Оба продолжают заниматься развитием своих карьер, а в Инстаграм рассказывают о самых ярких моментах в жизни.

В новых сторис Ксения Мишина показала, с кем она наслаждается времяпрепровождением. На кадрах актриса позировала с милым песиком. Звезда держала малыша на руках, обнимала и целовала.

"Мой чистый кайф) На это можно смотреть вечно", - написала артистка.

Отметим, Ксения Мишина воспитывает одна сына Платона. Отец мальчика был настоящим тираном, и когда мальчик родился, тот и вовсе пропал из поля зрения, и лишь спустя пять лет агрессивно стал предъявлять права на сына, но уже было поздно.

Напомним, Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца

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