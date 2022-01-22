Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева популярная певица из Украины. Звезда сейчас с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в на восточном побережье Мексики, откуда делится эффектными фото в своем микроблоге Инстаграм.
На новых фото Надя показала, как дурачилась во время съемки, рассмешив украинцев кадрами.
"Ловите от меня мой топ мест для посещения в Тулуме ( ну или совсем рядом)
Про сеноты и пирамиды писать не буду - эти места вы и так вы знаете", - написала Надя.
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Фолловеры, включая Ксению Попопу, Лесю Никитюк и Владимира Дантеса, поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:
"Все, теперь точно иду пешком в Тулум", "уже в это воскресение голос, ждала очень сильно!", "Как же я ждала этого поста", "Огонь", "Обожаю", "Крутая", "Какая счастливая", "Отель и вправу невероятно красивый!", "Дантес как всегда на кухне))))".
Напомним, Дорофеева после съемок "Голосу країни" застала у себя дома неожиданную картину
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