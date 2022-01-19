Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая начала сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло", часто радует свою аудиторию яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась горячим фото с отдыха в Мексике, которое рассердило ее мужа Владимира Дантеса.

На фотографии Надя запечатлена на пляже, она лежит на животе и снята с интересного ракурса, который только подчеркивает ее соблазнительное тело и красивый ровный загар. Перед камерой певица появилась в едва заметном бикини – зеленых плавках и оранжевом лифе, ее волосы распущены и растрепаны.

В подписи к фотографии Дорофеева написала: "Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет". Похоже, такой откровенный снимок не на шутку рассердил мужа знаменитости Владимира Дантеса. В комментариях он капслоком написал: "Заблокировать!".

Напомним, Дорофеева ответила на грубые насмешки по поводу неудачного фото в купальнике: "Ребята, если что...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева сверкнула загорелым животиком, чтобы показать свою идиллию с Дантесом: яркие фото.

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева на отдыхе сделала печальное признание о себе: "Знаю, это не очень...".