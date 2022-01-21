Звезда "Квартал 95", украинская актриса Елена Кравец восхитила своей внешностью на видео, которое появилось на странице артистки в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Как вы уже поняли, теперь я работаю с контент менеджером. Вот она добралась до моих архивов и публикует «непубликуемое» - говорится в посте.

Елена Кравец позировала перед камерами в вечернем платье с некромным вырезом. Образ дополнили сережки и яркий макияж.

Кадры восхитили пользователей Сети. Елену Кравец засыпали комплиментами.

«Безумно нежная фотосессия», «Стрижка просто супер», «Какое хорошее дело сделала Маша, что вернула вас!», «Сама легкость и грация», «Очень круто», «Лена, ты богиня», «Дал же бог такую внешность - с какой стороны ни посмотри - отовсюду не насмотришься», «Восхищаюсь. Красотка», - пишут в комментариях.

Напомним, Елена Кравец из «Квартал 95» сразила наповал видом в фиолетовой шубе: «А что вы думаете…»

Как сообщала Politeka, Елена Кравец изменила внешность и поделилась своим настроением: "Ух, ярче солнца"

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" засветилась со звездной мамой на светском мероприятии: фото