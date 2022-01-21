Хореограф и танцор Евгений Кот, который стал судьей на шоу "Україна має талант", поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.

Евгений Кот, который отдыхает на Мальдивы вместе с женой, чемпионкой мира по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой, поделился интересным видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть ролик – проскролльте вниз)

Использовав монтаж, креативные супруги показали будто Наталья берет рукой Евгения, который лежит в кровати и бросает сперва в бассейн, а затем в океан. Ролик они сняли в роскошной вилле, где поселилсь на время отдыха. Жилище отличается бассейном и панорамными окнами с видом на океан. Изюминка виллы - подводная спальня со стеклянной стеной.

Кадры восхитили фолловеров Евгения Кота.

«Ой,🔥 клас», «Класс», «Супер», «Прикольно», "вы просто супер", «Очень круто», «Класс, обожаю вашу семью», - пишут в комментариях.

«Класс😂 как вы это отсняли?» - удивились фолловеры.

«Это магия», - ответил Женя Кот.

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