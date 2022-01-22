Модель Ким Кардашьян, которая прославилась благодаря реалити-шоу, решила показать впервые за долгое время кадры из спортзала.

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян является популярной моделью, которая не скромничает перед публикой и легко выставляет формы напоказ. Благодаря непропорционально тонкой талиии и пышным бедрам она задала новый тренд среди девушек. Теперь многие мечтают о формах, как у Ким.

Причем несмотря на ряд очевидных скандалов с фотошопом своего тела и реальные фото с неловким видом, Ким удалось доказать, что она и сама умеет следить за собой. За последнее время фигура Кардашьян заметно изменилась.

Она подтянула формы, избавилась от заметного целлюлита и смогла показать в розовом костюме в спортзале, что выглядит довольно изящно. По словам ее тренера Мелиссы Алькантара, Ким тренирует все группы мышц, чтобы иметь возможность делать упражнения с весом.

«Всегда ✌🏼💗; Самая красивая ❤; а вот и секрет ее фигуры подошел❤; не зря занималась; Я вижу, ты снял эти yezys с Хахх😂; Ким в цвете! Знаковый вид; Ким носит чеки вместо полосок? ОХ 😜Магия; а теперь покажите вашу тренировку; редко заметишь ее такую» - пишут в сети.

Как можно заметить, Ким привлекает внимание любыми способами к себе. А после того, как она презентовала новую линию своей коллекции, она также устроила себе новую фотосессию:

«Я так рада поделиться второй итерацией моего сотрудничества с jeffleatham. Три наших новейших образа посвящены Дню святого Валентина, но с декадентским оттенком. Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтических цветов до теплых. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете эти новые образы!» - пишет Ким фото.

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