Не так давно Слава Каминская отправилась на отдых в Танзанию, откуда рассказала, что это для нее стало одним из лучших отдыхов за последнее время.

Как передает Politeka.net, Слава Каминская, которая недавно ушла из группы "НеАнгелы", а также поскандалила с бывшей солисткой и коллегой Викой Смеюхой, продолжает привлекать внимание всеми возможными способами. Причем Каминская не стесняется в выражениях или образах.

Так, недавно исполнительница отправилась в Танзанию, где решила провести свой отпуск и уже не раз впечатляла фигурой в ярких купальниках. В нежном же образе Каминская прогулялась на пляже и показала довольно естественный образ.

«Я была много где ) но ни одни Мальдивы , Сейшелы не сравнятся ) цена - качество !» - высказалась Каминская.

Поклонники обсудили:

«Соф.Борщаговка ! Цена качество 👍 жду 😍🥰; Мне нравится эта сеть отелей. Я была в RIU в Мексике и на Ямайке; Занзибар-это любовь навсегда❤️и дело вовсе не в отеле; Теперь нет смысла лететь на Мальдивы ( просто релакс не про нас)☺️; Там потрясающе 🔥 Хорошего отдыха!; Вы там с Огневич не встретились) она только вернулась🔥; Абсолютно согласна».

Также на еще одном свежем фото Слава Каминская позировала в миниатюрном купальнике, засветив достоинства своей фигуры.

«Обещаю завтра выйти в сториз и рассказать вам об этом райском месте. Как же мне это было нужно, как это все вовремя и к месту! Всех целую, альбом скоро», - подписала фото звезда.

Напомним, что Каминская устроила фотосессию в "свадебном платье": "Королева в трущобах".

Как сообщала Politeka, Каминская засветилась в белом платье: "Славка богиня".

Также Politeka писала, что Каминская впечатлила видом в купальнике: "Ну вы посмотрите...".