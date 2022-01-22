Как передает Politeka.net, Слава Каминская, которая недавно ушла из группы "НеАнгелы", а также поскандалила с бывшей солисткой и коллегой Викой Смеюхой, продолжает привлекать внимание всеми возможными способами. Причем Каминская не стесняется в выражениях или образах.
Так, недавно исполнительница отправилась в Танзанию, где решила провести свой отпуск и уже не раз впечатляла фигурой в ярких купальниках. В нежном же образе Каминская прогулялась на пляже и показала довольно естественный образ.
«Я была много где ) но ни одни Мальдивы , Сейшелы не сравнятся ) цена - качество !» - высказалась Каминская.
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«Соф.Борщаговка ! Цена качество 👍 жду 😍🥰; Мне нравится эта сеть отелей. Я была в RIU в Мексике и на Ямайке; Занзибар-это любовь навсегда❤️и дело вовсе не в отеле; Теперь нет смысла лететь на Мальдивы ( просто релакс не про нас)☺️; Там потрясающе 🔥 Хорошего отдыха!; Вы там с Огневич не встретились) она только вернулась🔥; Абсолютно согласна».
Также на еще одном свежем фото Слава Каминская позировала в миниатюрном купальнике, засветив достоинства своей фигуры.
«Обещаю завтра выйти в сториз и рассказать вам об этом райском месте. Как же мне это было нужно, как это все вовремя и к месту! Всех целую, альбом скоро», - подписала фото звезда.
Напомним, что Каминская устроила фотосессию в "свадебном платье": "Королева в трущобах".
Как сообщала Politeka, Каминская засветилась в белом платье: "Славка богиня".
Также Politeka писала, что Каминская впечатлила видом в купальнике: "Ну вы посмотрите...".