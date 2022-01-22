Артистка Ольга Полякова покружилась перед камерой со своей дочкой-копией Машей на презентации проекта "Голос країни".

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является популярной украинской певицей. У неё есть две дочери, старшая - Маша, и младшая - Алиса, с которыми она часто проводит время.

Так, на этот раз дочь Поляковой опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Полякова засветилась со своей старшей дочкой - Машей на презентации "Голосу країни". Артистка в необычном комбинезоне в полоску, а Маша Полякова вышла в свет в шикарном красном латексном костюме, который дополнила черной блузкой и галстуком.

"Под копирочку, девочки. Как осознавать, что дочь красавица?", — спрашивают на фоне.

"Делалась с удовольствием", — ответила Ольга Полякова.

Недавно стало известно, что Ольга Полякова будет тренером в новом сезоне проекта "Голос країни", который появится на экранах уже 23 января в 21:00 на телеканале "1+1". Также, с ней будет Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук.

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