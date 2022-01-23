Как сообщает Politeka.net, главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский поделился эффектным кадром на своей странице в Инстаграм.
«Не идти в зал, потому что нет времени, локдаун или ещё какая-нибудь штука, для меня не оправдание. Вопрос желания и мотивации! Зал может состоять из искусственного газона, стула и собственного тела. Вперёд качать пресс, скоро лето», - написал «Холостяк».
Алекс Топольский, судя по комментариям, действительно замотивировал своих фолловеров заниматься спортом.
«При виде такого результата, сразу понятно что мотивации вам хватает», «Ой, что-то жарковато резко стало», «Да! Ведь совсем скоро на отдых с девушкой, которую Вы выбрали и очень надеюсь остались вместе после проекта!», «Да, не забывайте никто про спорт», «Все, иду качать пресс», - пишут в комментариях.
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Отметис, съемки "Холостяка" с Топольским уже завершились, но на экраны проект выйдет весной.
Напомним, новый "Холостяк" Топольский взбудоражил заявлением о проекте: «Вот и закончились…»
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