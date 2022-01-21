Слова "Холостяка", которые он написал в новом посте на своей странице в Инстаграм, удивили многих.

Как пишет Politeka.net, 32-летний предприниматель Алекс Топольский взбудоражил новым постом на своей странице в Инстаграм.

Алекс Топольский выложил снимок, где она запечатлен на фоне моря и пальм.

«Вот и закончились сьемки🌹 Это было невероятно, незабываемо и самое главное все усилия оправданы», - написал он.

Фолловеры «Холостяка» оживились, услышав такое. Многим показалось, что сезон сняли очень бістро.

«Главное, чтобы все это было не зря», «Почему так быстро?», «Жду марта», «Жду с нетерпением», «Че быстро 😂. Сразу выгнал всех», «Ух ты, поздравляем», «Поздравляю! Если Вы нашли свою любовь, это прекрасно», «Так быстро только кошки родятся», «Поздравляю!!! Если ты сделал свой выбор и вы остались вместе, то сейчас начинается самое интересное - прятаться от всех, чтобы нигде не засветиться с избранницей и не слить весь сезон 😀. Ждём с нетерпением начало трансляции», - пишут в комментариях.

Напомним, новый "Холостяк" Александр Топольський разочаровал внешностью на новом фото.

Как сообщала Politeka, Топольский из нового "Холостяка" позаигрывал с невестами сияющей улыбкой.

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский удивил признанием, что пообещал себе в новом году.