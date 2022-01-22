Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим победил в первом сезоне "Співають всі", где главной судьей была продюсер и певица Наталья Могилевская. В проекте нужно было заставить как можно больше судей и подпевать. После победы на проекте за Муаядом начали следить тысячи украинцев в Инстаграм. Там артист подогревает интерес к своему творчеству и делится кадрами из личной жизни.

На новом видео Муаяд гулял по берегу моря. Как можно понять, артист презентовал свою новую песню.

"Там хорошо, там лунные кратеры, там рядом с экватором мы найдём себе пляж...", - звучали слова песни в видео.

"Если любишь море - ставь лайк", - написал на видео Муаяд.

Фанаты поставили сотни лайков и начали писать комментарии:

"Я только с моря приехала и твой пост, с прекрасным исполнением", "Спасибо за песню".

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