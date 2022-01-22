Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является популярной украинской блогеркой, которая победила на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. После шоу пара долго встречалась, потом женилась, а недавно Даша родила первенца - сына, которого назвали Львом. Квиткова также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Даша появилась без ничего и прикрывалась только белым полотенцем. Звезда сидела на ступеньках, впечатляя видом в шляпе.

"Соленое тело, вьющиеся волосы и загар...", - написала Даша под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая вы красивая", "Определённо не зря шляпа стала дополнением багажа", "Красивая, фото - супер", "Кадр из кино", "Красотка".

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