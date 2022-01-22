Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал страстный момент со своей женой Натальей Татаринцевой на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот прославился как хореограф и победитель шоу "Україна має талант". На своей странице в Инстаграм танцор опубликовал новое видео. На кадрах Евгений Кот слился в страстном поцелуе со своей женой-гимнасткой - Натальей Татаринцевой. Как известно, сейчас супруги отдыхают на Мальдивах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И нам не стыдно", — заявил Евгений Кот.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень гармонично", "Невероятно", "Такие искренние, нежные, любви вам", "Было бы чего стыдиться", "Любви вам", "Очень горячо", "Вы классные", "Хорошие", "Красивые", "И правильно. Будьте счастливы! Чудесное видео🔥", "Вам не должно быть стыдно, вы влюбленные. А кому стыдно, пускай не смотрят", "Зачем это на камеру делать, вы же не в фильме снимаетесь, было лучшего о вас мнения, честно как тупые малолетние".

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