Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной певицей и судьей талант-шоу "Співають всі". На своей странице в Инстаграм Приходько опубликовала новое фото, где предстала перед камерой в белом костюме. Под публикацией певица рассказала о своём отношении к черному цвету.

"Мы живём в чёрно-белом мире.



Белый цвет олицетворяет что-то новое. Белые одежды символизируют открытость к миру. Интерьер светлых тонов говорит о готовности к переменам Белый лист - чистота помыслов, стремление начать писать свою жизнь заново…



Но есть и тёмные стороны белого. В Японии белый считается траурным. Это цвет смирительной рубашки. Это цвет неопределенности…



Я люблю чёрный. Но это не указывает на моё негативное состояние. Спешу напомнить: слуги Бога в храме одевают чёрные рясы, а Иисуса распяли в белом белье…", — высказалась Настя Приходько.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень хорошие слова написаны, красавица волшебная", "Красивая".

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