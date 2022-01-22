Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной певицей и судьей талант-шоу "Співають всі". На своей странице в Инстаграм Приходько опубликовала новое фото, где предстала перед камерой в белом костюме. Под публикацией певица рассказала о своём отношении к черному цвету.
"Мы живём в чёрно-белом мире.
Белый цвет олицетворяет что-то новое. Белые одежды символизируют открытость к миру. Интерьер светлых тонов говорит о готовности к переменам Белый лист - чистота помыслов, стремление начать писать свою жизнь заново…
Но есть и тёмные стороны белого. В Японии белый считается траурным. Это цвет смирительной рубашки. Это цвет неопределенности…
Я люблю чёрный. Но это не указывает на моё негативное состояние. Спешу напомнить: слуги Бога в храме одевают чёрные рясы, а Иисуса распяли в белом белье…", — высказалась Настя Приходько.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень хорошие слова написаны, красавица волшебная", "Красивая".
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