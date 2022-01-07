Известная певица Анастасия Приходько, которая была самой строгой судьей на шоу «Співають всі», похвасталась рождественским праздничным столом.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Анастасия Приходько, которая проводит много времени на кухне, похвасталась богатым столом, который накрыла к празднику.

Как известно, артистка много времени проводит на кухне и практически всегда готовит для своей большой семьи самостоятельно. У себя в соцсетях она не раз рассказывала, что всегда готовит детям то, что они хотят кушать, даже если это разные блюда. В этот раз Анастасия Приходько, как образцовая хозяйка продемонстрировала угощения на рождественском столу. По словам певицы, она все готовила сама, заказав только суши.

«Фух! Завтра я буду целый день лежать, даже не выйду на кухню готовить! Пошли праздновать!», - подписала фото звезда.

Также артистка засветила себя с булочкой, пожаловавшись на праздники.

«Мне хана! Я боюсь вставать на весы», - подписала фото звезда.

Напомним, что Анастасия Приходько в роскошном образе впечатлила украинцев: "Обожаю просто".

Как сообщала Politeka, Приходько показала, чем развлекает детей на праздники: "Очень хочется покоя".

Также Politeka писала, что Приходько растрогала кадром со свекровью: "Пойду слезки счастья вытру...".