Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль стала вести социальные сети гораздо активнее, чем раньше. Теперь артистка общается с фанатами, иногда показывает свой дом и кадры из гримерки. Любит также певица показывать лучшие моменты с концертов.
Недавно Кароль выступала перед множеством фанатов и показала всю силу своих танцевальных движений вместе с командой танцоров. Для эпатажного появления выбрала она черные брюки и специальный костюм с имитацией корсета с сеточкой на талии.
Исполнительница не стала скромничать и крутилась перед объективом, не скрывая себя. Если год назад Кароль предпочла бы появиться в простом платье с вырезами, то теперь она с легкостью меняет довольно дорогие наряды.
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Ранее Кароль вместе с певцом Анри Джохадзе она исполнила песню "Красиво". Яркие кадры с вытупления появились на страничке певицы в ее Instagram.
Для участия в шоу Тина выбрала черное платье от известного грузинского дизайнера David Koma за 60 тысяч гривен.. Наряду добавлял пикантности вырез на бедре и ассиметричный пошив. Цветок на лифе украшали множество страз. Свой образ Кароль дополнила туфлями лодочками.
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