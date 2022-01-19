38-летний украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач показал, как отдыхает с семьей в Доминиканской Республике - кадры вызвали разную реакцию в Сети.

Юрий Ткач с 2013 года работает в студии "Квартал 95", сообщает Politeka.net. За жизнью артиста в Инстаграм следят 1,7 миллиона пользователей Сети.

Сейчас актер вместе с семьей, женой Викторией и дочкой Лизой, отдыхают в Доминикане, откуда звезда "Квартала" делится яркими кадрами (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Видео разлетелось по Сети. В частности, его опубликовали в группе "Зірковий шлях".

"Когда все на работе, а ты – на чиле 😂

Кстати, актер Юрий Ткач @yuriy_tkach отдыхает с семьей в Доминикане. Впрочем, о фанатах не забывает – постоянно радует новым контентом", - написали авторы поста.

Публикация собрала много просмотров и комментариев. Пользователи Сети отреагировали по-разному.

"😍 хорошего отдыха❤️", "Ох уж этот Юрчик🔥", "Молодцы. Хороший отдых. 😂", "Сплошное кривляние...🤦‍♀️🤪", "А в шахту не хочешь, а ещё и без зарплаты. Потом бы не так моргал😂😂😂", "Из грязи да в князи, надоел уже и смотреть не очень приятно😍😢", "Наплакал за Украину в "Квартале", можно и отдохнуть от нее".

Напомним, жена Юрия Ткача с новой прической сладко понежилась под пальмами

Как сообщала Politeka, жена Юрия Ткача показала, как он вдруг изменился на отдыхе

Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" сообщила, почему дочь не пошла в школу после каникул