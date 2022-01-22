Как пишет Politeka.net, певица Юлия Санина является успешной украинской артисткой и солисткой группы The Hardkiss. Артистка замужем за гитаристом группы Валерием Бебко. Пара поженилась в 2011 году, но долго скрывала свои отношения от общественности. Не забывает Юлия и об Инстаграм, гдее делится творчеством группы и личными кадрами.

На новых фото Санина появилась крупным планом, показывая свои роскошные волосы. Юлия опубликовала пару снимком, демонстрируя себя.

"Так тошно, что охота подстричь челку

Начало года просто

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Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие… сегодняшняя новость, что половина Даниного класса слегло с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину.

Видела в сториз у коллег, что у многих как-то криво год начался. Вы там как? Держитесь?!)

В любом случае, повременю пока хвататься за ножницы, знаю, что пожалею об этом еще сто раз

btw Фото сделано пару дней назад, улыбочка кое-какая еще присутствовала", - написала Санина.

Джамала сразу ответила под публикацией: "Да, есть такое, но не стриги".

А вот вратарь Андрей Пятов решил немножко подшутить: "У меня челка сама ушла. Не выдержала напряжение от матчей. Здоровья семье".

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ой, как мне это откликается. Тоже год криво как-то начался", "Нет. Не держимся. У всех так год начался. Много всего грустно произошло. Так ещё и разрав связок заработала", "Кстати, Ретроградный Меркурий и Венера вошли в чат".

Напомним, Санина из The Hardkiss в прозрачном костюме козырнула идеальными формами

Также Politeka сообщала, что Кароль заинтриговала кадрами в объятиях экс-партнеров Саниной и Лиды Ли по "Танцям з зірками"

А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss удивила радикальной трансформацией в образе с белыми волосами