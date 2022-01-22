50-летняя Кристина Орбакайте уже 15 лет счастлива в браке с владельцем стоматологической клиники Михаилом Земцовым, с которым живет в США. Супруги воспитывают дочь Клавдию. На своей странице в Инстаграм дочь Аллы Пугачевой показала милые кадры со своей 9-летней дочкой и мужем, передает Politeka.net.

«Своя ноша не тянет», - подписала видео Орбакайте.

Отец нес на руках свою уже немаленькую дочку, чем умилил пользователей Сети.

«Просто милота😍 как же они быстро растут», «Милота», «Очень мило», «Папина любовь», «Это так мило) папина дочка», «И ничего, что ножки уже до пола», «Папина любовь», - пишут в комментариях.

Напомним, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов узаконили свои отношения в 2005 году.

Через семь лет совместной жизни Орбакайте подарила Михаилу дочь Клавдию. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник Майами.

Напомним, дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась развлечениями с детьми: "Как Клавочка быстро растет!"

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